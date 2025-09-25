21:11
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете

Правительство Китая объявило о начале двухмесячной кампании, направленной на подавление пользователей Сети, которые «провоцируют других людей на негативные эмоции». Об этом сообщает издание The Register с ссылкой на заявление Управления по вопросам киберпространства КНР.

Фото иллюстративное

В рамках акции власти планируют сосредоточиться на социальных медиа, платформах коротких видео, а также на стриминговых сервисах, используемых китайскими интернет-магазинами для размещения рекламных материалов. Кроме того, проверке подвергнутся комментарии, оставляемые пользователями.

Среди контента, который Пекин намерен искоренить, находятся материалы, подстрекающие к насилию. Китай также стремится остановить «чрезмерное преувеличение негативных и пессимистичных настроений», таких как идеи о том, что «труд не имеет смысла» или «учеба бесполезна».

Эти настроения характерны для так называемой «культуры Санг», которая наблюдается среди молодежи в КНР и отражает чувство безысходности и недовольства из-за высоких затрат на жизнь и слабого состояния экономики. Многие образованные молодые люди сталкиваются с трудностями в поиске интересной работы.

Социальные сети в Китае, как и в других странах, подстраивают контент под предпочтения пользователей, что облегчает погружение в негативные темы. Власти нацелены на тех, кто «пропагандирует негативный взгляд на жизнь» или «чрезмерно принижает себя», что может привести к подобным настроениям у других пользователей. 

«Кроме того, контент, сгенерированный искусственным интеллектом и изображающий насилие, также попадает под запрет. Пекин намерен заставить интернет-троллей «спрятаться под мостами», — пишет The Register.

Распространение теорий заговора и фейковых новостей также будет пресекаться. Платформы и отдельные лица, создающие или размещающие такой контент, столкнутся с наказанием и будут обязаны провести «корректировку» — более серьезную версию извинений, которые делают западные соцсети в случае нарушения правил.
