В Кыргызстане стоматологическая помощь станет доступнее детям с инвалидностью

Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) запускает специализированную структуру для оказания стоматологической, в том числе экстренной хирургической, помощи детям с инвалидностью под седацией или общим наркозом.

По данным пресс-центра Минздрава, проведен капитальный ремонт помещений, закуплены оборудование, инструменты и расходные материалы на сумму около 20 миллионов сомов, в том числе стоматологические кресла, наркозно-дыхательные аппараты, кардиомониторы, ЭКГ, дефибриллятор, изделия медназначения и другое.

Новая структура разгрузит экстренный поток и обеспечит прием детей с инвалидностью по электронной очереди (ориентировочно два-три ребенка в день).

Врачи отделения проходят целевое обучение ведению таких пациентов в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации.