18:02
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

В Кыргызстане стоматологическая помощь станет доступнее детям с инвалидностью

Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) запускает специализированную структуру для оказания стоматологической, в том числе экстренной хирургической, помощи детям с инвалидностью под седацией или общим наркозом.

Читайте по теме
Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога

По данным пресс-центра Минздрава, проведен капитальный ремонт помещений, закуплены оборудование, инструменты и расходные материалы на сумму около 20 миллионов сомов, в том числе стоматологические кресла, наркозно-дыхательные аппараты, кардиомониторы, ЭКГ, дефибриллятор, изделия медназначения и другое.

Новая структура разгрузит экстренный поток и обеспечит прием детей с инвалидностью по электронной очереди (ориентировочно два-три ребенка в день).

Врачи отделения проходят целевое обучение ведению таких пациентов в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344902/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI
Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой
Чужих детей не бывает, не будьте равнодушными — Асель Чынбаева
В КР более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении
В Кыргызстане нужна целевая подготовка детских нейрохирургов — НЦОМиД
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье
Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
17:41
Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строите...
17:37
На Иссык-Куле строят дорогу к курорту «Ала-Тоо Резорт»
17:34
В Кыргызстане упростят аккредитацию лекарств
17:32
В Кыргызстане введут в действие Кодекс о торговом мореплавании
17:29
За коррупцию. Экс-главу Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы