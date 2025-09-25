Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали о том, как защитить себя и своих близких в период вирусных заболеваний и что делать, если все-таки заболел.
По словам специалистов, причиной острых респираторных вирусных инфекций являются вирусы, которые передаются от больных людей к здоровым преимущественно воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре, а также контактным путем — через предметы общего пользования (дверные ручки, лестничные перила, ключи, телефоны, деньги и другое) и в том числе через руки, которыми мы прикрываем нос и рот во время чихания и кашля.
Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.
Чтобы предупредить заражение гриппом и ОРВИ в период роста заболеваемости, нужно:
- избегать мест скопления людей и контакта с больными людьми;
- вести здоровый образ жизни (физическая активность, правильное питание, отказ от табака и алкоголя);
- избегать переохлаждения;
- соблюдать режим работы/учебы и отдыха;
- больше бывать на свежем воздухе;
- регулярно проводить влажную уборку и проветривать закрытые помещения;
- соблюдать меры личной гигиены (мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, носить маску);
- прикрывать рот платком или согнутым локтем при кашле и чихании;
- употреблять больше продуктов, содержащих витамин С;
- пить достаточное количество жидкости;
- вакцинироваться от гриппа.
Если же вы все-таки заразились, то следует:
- не посещать места скопления людей, а оставаться дома;
- изолировать больного от других членов семьи, особенно от маленьких детей, беременных и пожилых;
- вызвать медицинского работника и соблюдать его рекомендации.