Общество

Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали о том, как защитить себя и своих близких в период вирусных заболеваний и что делать, если все-таки заболел.

По словам специалистов, причиной острых респираторных вирусных инфекций являются вирусы, которые передаются от больных людей к здоровым преимущественно воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре, а также контактным путем — через предметы общего пользования (дверные ручки, лестничные перила, ключи, телефоны, деньги и другое) и в том числе через руки, которыми мы прикрываем нос и рот во время чихания и кашля.

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.

Большинство людей болеет гриппом всего несколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.

Чтобы предупредить заражение гриппом и ОРВИ в период роста заболеваемости, нужно:

  • избегать мест скопления людей и контакта с больными людьми;
  • вести здоровый образ жизни (физическая активность, правильное питание, отказ от табака и алкоголя);
  • избегать переохлаждения;
  • соблюдать режим работы/учебы и отдыха;
  • больше бывать на свежем воздухе;
  • регулярно проводить влажную уборку и проветривать закрытые помещения;
  • соблюдать меры личной гигиены (мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, носить маску);
  • прикрывать рот платком или согнутым локтем при кашле и чихании;
  • употреблять больше продуктов, содержащих витамин С;
  • пить достаточное количество жидкости;
  • вакцинироваться от гриппа.

Если же вы все-таки заразились, то следует:

  • не посещать места скопления людей, а оставаться дома;
  • изолировать больного от других членов семьи, особенно от маленьких детей, беременных и пожилых;
  • вызвать медицинского работника и соблюдать его рекомендации.
