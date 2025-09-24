13:45
Общество

Минпросвещения и Минфин прорабатывают вопрос повышения зарплаты учителям

Вопрос повышения зарплаты работникам образования стоит на повестке дня. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, повышение пройдет в два этапа — в апреле и октябре 2026 года.

«В настоящее время специалисты Минпросвещения работают над этим вопросом совместно с Министерством финансов. Низкую зарплату получают завучи школ, директора детских садов, социальные педагоги, а также работники столовых, а самую низкую — методисты», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она добавила, что во всем мире усиливается кризис педагогических специальностей.

«Обучение детей не легкая работа, психологически тяжело. Поэтому простой человек не может стать учителем. Проблема нехватки педагогов актуальна не только в Кыргызстане, но и в соседних странах. Вопрос особенно остро стоит в Бишкеке, что связано с внешней и внутренней миграцией», — отметила министр просвещения.

Ранее сообщалось, что минимальная заработная плата учителя по КР составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.
