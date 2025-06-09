Памятники Ленину в Кыргызстане: от символа советской эпохи к объекту споров

Памятники Владимиру Ленину в Кыргызстане — это не просто архитектурные объекты, но и символы советской эпохи, оставившие глубокий след в истории страны. В последние годы вопрос о сохранении или о демонтаже этих памятников становится все более актуальным, отражая процессы переосмысления прошлого и формирования новой национальной идентичности.

Памятник Ленину в Оше: история и демонтаж

Установлен в 1975 году и являлся самым высоким памятником вождю большевиков в Центральной Азии. Его высота составляла 23 метра. Монумент был отлит из бронзы в Санкт-Петербурге и долгое время служил символом советской власти в южном регионе Кыргызстана.

В ночь на 7 июня 2025-го памятник демонтировали. Власти города представили этот шаг как часть программы по улучшению архитектурного облика южной столицы, не имеющий политической подоплеки. На месте статуи планируется установить 95-метровый флагшток с флагом Кыргызстана, как это сделано ранее в Бишкеке.

Демонтаж памятника вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые жители Оша поддержали решение властей, считая, что пришло время избавиться от символов советской эпохи. Другие выразили сожаление, отмечая, что монумент был частью истории города и культуры.

Памятники Ленину в Бишкеке

В Бишкеке ситуация с памятниками Ленину отличается. На главной площади города Ала-Тоо статуя Ленина установлена в 1984 году. Однако в 2003-м ее перенесли на Старую площадь, а на ее месте установили памятник Манасу, герою кыргызского эпоса. Этот памятник был признан историческим и охраняется законом.

Тем не менее в столице до сих пор сохраняются памятники Ленину. Один из них находится в центре города, возле Государственного исторического музея. Кроме того, статуи Ленина можно встретить в других городах и районах Кыргызстана, таких как Каракол, Джалал-Абад, Нарын и Баткен.

Голова Ленина на Кировском водохранилище

Одним из самых необычных памятников Ленину является гигантская голова, встроенная в плотину Кировского водохранилища в Таласской области. Строительство водохранилища началось в 1960-х годах и продолжалось до 1976-го. Оно возведено для орошения земель Таласской долины и соседнего Казахстана.

На вершине 84-метровой плотины установлена гигантская голова Ленина, выполненная в бетоне. Высота составляет примерно 15 метров, что эквивалентно пятиэтажному дому. Этот монументальный бюст был частью более масштабного барельефа, изображающего трудовые подвиги советского народа, включая женщин, шахтеров, земледельцев и других представителей трудовых профессий.

Гигантская голова Ленина на Кировском водохранилище является уникальным примером советского монументального искусства и до сих пор привлекает внимание туристов и исследователей.

Статистика памятников Ленину в Кыргызстане

По данным различных источников, в Кыргызстане сохранились десятки памятников Ленину. Некоторые из них перенесены в сельские районы или на окраины городов.

Памятники Ленину в нашей стране — это не только архитектурные сооружения, но и символы сложной и многослойной истории государства. Однако в последние годы наблюдается тенденция к демонтажу или к переносу монументов. Это связано с процессами декоммунизации, изменением общественного сознания и со стремлением к формированию новой национальной идентичности.

Вопрос о памятниках Ленину остается актуальным и требует внимательного подхода, учитывающего множественные аспекты: исторический, культурный, политический и социальный.