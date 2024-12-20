На Народном курултае попросили выделить Кызыл-Кие 1 миллиард сомов

На третьем Народном курултае делегат Талантбек Абылкасымов попросил главу государства выделить Кызыл-Кие 1 миллиард сомов на развитие и помочь с финансированием проекта по водоснабжению.

Он отметил, что жители Ноокатского, Араванского районов Ошской области, Кадамджайского района Баткенской области ведут торговую деятельность в Кызыл-Кие. Численность населения города официально составляет более 62 тысяч человек, но фактически проживает более 120 тысяч.

Талантбек Абылкасымов заметил, что с 2021 по 2024 год в городе сделано много, но еще ряд вопросов остается нерешенным в связи с отсутствием финансирования.

«Питьевую воду жители Кызыл-Кии получают с помощью электричества. Когда приостанавливается его подача, а также при стихийном бедствии горожане вынуждены несколько дней сидеть без воды. Для решения проблем с питьевой и поливной водой нужно своевременно реализовать проект по водоснабжению «Кара-Кыштак — Кызыл-Кия», — сказал он.

Делегат попросил главу государства помочь включить финансирование проекта в республиканский бюджет.