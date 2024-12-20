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Общество

На Народном курултае попросили выделить Кызыл-Кие 1 миллиард сомов

На третьем Народном курултае делегат Талантбек Абылкасымов попросил главу государства выделить Кызыл-Кие 1 миллиард сомов на развитие и помочь с финансированием проекта по водоснабжению.

Он отметил, что жители Ноокатского, Араванского районов Ошской области, Кадамджайского района Баткенской области ведут торговую деятельность в Кызыл-Кие. Численность населения города официально составляет более 62 тысяч человек, но фактически проживает более 120 тысяч.

Талантбек Абылкасымов заметил, что с 2021 по 2024 год в городе сделано много, но еще ряд вопросов остается нерешенным в связи с отсутствием финансирования.

«Питьевую воду жители Кызыл-Кии получают с помощью электричества. Когда приостанавливается его подача, а также при стихийном бедствии горожане вынуждены несколько дней сидеть без воды. Для решения проблем с питьевой и поливной водой нужно своевременно реализовать проект по водоснабжению «Кара-Кыштак — Кызыл-Кия», — сказал он.

Делегат попросил главу государства помочь включить финансирование проекта в республиканский бюджет.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени президента вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314883/
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