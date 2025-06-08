Лидер Партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в Оше. Политорганизация распространила заявление в связи с осуществленным демонтажом скульптуры.

Фото из архива

Партия выражает «решительный протест», назвав действия мэрии южной столицы «проявлением пренебрежительного отношения к истории страны».

Исхак Масалиев обвинил чиновников в политической близорукости, манкуртизме и стремлении к коммерческой выгоде за счет разрушения историко-культурного наследия. «Чиновники, заявляющие о верховенстве закона, сносят памятник архитектуры, подлежащий охране государством», — говорится в заявлении.

Коммунисты требуют от Генеральной прокуратуры, МВД и ГКНБ провести проверку сноса памятника Ленину, отмечая действие Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

Депутат считает, что чиновников нужно привлечь к административной и уголовной ответственности.

Напомним, в Оше в ночь на 7 июня демонтировали памятник Владимиру Ленину. Его установили на площади перед зданием городской администрации.

В муниципалитете позже проинформировали, что скульптуру перенесут в парк «Мээрим». На ее месте установят флагшток.