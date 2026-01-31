20:01
Общество

Есть риски. Месячник здоровья для мужчин запускают в Кыргызстане

Фото МЗ КР

Министерство здравоохранения Кыргызстана объявило о старте республиканского месячника «Будь ответственным!», направленном на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний среди мужчин в возрасте 18 лет и старше.

По данным ведомства, в рамках кампании мужчинам рекомендуется обратиться в организации первичной медико-санитарной помощи по месту жительства (центры семейной медицины, центры общеврачебной практики, группы семейных врачей, фельдшерско-акушерские пункты) для прохождения профилактических медицинских консультаций.

В 2025 году во время акции более 973 тысяч мужчин по всей стране прошли профилактический скрининг на неинфекционные заболевания.

У 119,6 тысячи мужчин (12 процентов) выявили повышенное артериальное давление. Кроме того, 49,6 тысячи мужчин (5 процентов) имели высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а около 60,8 тысячи мужчин (6 процентов) — высокий риск развития диабета.

Отмечается, что в 2025-м 15,4 тысячи человек впервые взяли на учет с диагнозом артериальная гипертензия и 7,4 тысячи — с диагнозом сахарный диабет. При этом сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 16,6 тысячи смертей среди взрослого населения Кыргызстана.

Месячник впервые был запущен в 2019 году в рамках проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане», финансируемого Швейцарией, и в настоящее время проводится ежегодно под руководством Министерства здравоохранения КР.

  • Неинфекционные заболевания (НИЗ) — это хронические заболевания, к которым относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет. К основным предотвратимым факторам риска относятся нездоровое питание, употребление табака, чрезмерное потребление алкоголя и недостаточная физическая активность.
