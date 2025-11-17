13:00
Общество

Объявлен месячник милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!»

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана объявило о месячнике милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!», который стартовал 15 ноября и закончится 15 декабря. Он приурочен к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Месячник проводится в рамках постановления правительства и направлен на привлечение внимания общества к вопросам защиты прав, создание условий для полноценного участия людей с инвалидностью в жизни страны и продвижение инклюзивных инициатив.

Госорганам и органам местного самоуправления поручено создать равные возможности для каждого гражданина, независимо от физических возможностей.

«Месячник — не просто череда мероприятий, а важный шаг к формированию инклюзивного общества, где каждый человек чувствует себя нужным и защищенным», — говорится в сообщении.

Международный день людей с инвалидностью учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Его основная цель — содействие правам людей с инвалидностью во всех сферах общественной жизни и повышение осведомленности о проблемах, с которыми они сталкиваются.
