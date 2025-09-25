В Бишкеке 25 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.

9.00-17.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, улицами Молодая Гвардия, БЧК и Саадаева, жилмассивы «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын Бешик», «Салам Алик» и село Маевка.

Мирланбек Байгончоков

Родился 25 сентября 1974 года. Первый вице-мэр Бишкека.

Памятные даты

Всемирный день фармацевта

25 сентября 2009 года советом Международной фармацевтической федерации (FIP) учрежден Всемирный день фармацевта.

В этот день 1912-го создана FIP, цель которой — способствовать всем видам деятельности, помогающим выполнению фармацевтами своей роли, а также обеспечивающим защиту их прав и интересов.

Проведена первая операция по переливанию крови от человека к человеку

Врач Джеймс Бланделл (1790-1878) — один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии — 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Джеймс Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине.

Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Баялинов

Родился 25 сентября 1902 года в Иссык-Кульской области. Советский писатель, публицист, редактор, переводчик.

Начал печататься в 1923-м.

В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы, которое переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Максима Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Умер в 1979-м.

Родился прозаик Саткын Сасыкбаев

В 1907 году в селе Карагайлуу-Булак нынешнего Кеминского района в семье крестьянина-бедняка родился прозаик, очеркист, публицист Саткын Сасыкбаев.

Во время событий 1916-го вместе с беженцами попадает в Китай. В 1917 году, вернувшись на родину, батрачит на баев. С 1924-го становится одним из первых селькоров газеты «Эркин-Тоо». С 1930 по 1955 год работал литсотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Кызыл Кыргызстан».

Литературное творчество писателя начинается с публикации в печати его первого рассказа «Тысяча красавиц» в 1928-м. Первой книжкой стал сборник рассказов «Кичинекей жумушчу» («Маленький рабочий»), изданный в 1932 году.

В романах, повестях, многочисленных рассказах, очерках и публицистических статьях отразил становление рабочего класса в республике, его созидательный труд. Повесть «Фабриканын кызы» («Дочь фабрики»), изданная в 1955-м, является одним из первых произведений в кыргызской литературе, отразившим рабочую тему.

В последние годы создал ряд произведений документально-мемуарного характера. Значительное место в творчестве писателя занимали переводы.

Родился врач Иса Ахунбаев

Родился в 1908-м в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.

С 1935 по 1939 год — народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.

С 1961-го плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».

Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».

5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.

Его именем названы улица в Бишкеке, Кыргызская государственная медицинская академия.

