Расширение программ трудоустройства граждан КР в Японии обсудили в Минтруда

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канат Сагынбаев провел встречу с президентом японской компании IM Japan Есихисой Кимурой.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции и подтвердили приверженность договоренностям, закрепленным в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании.

Особое внимание уделено вопросам совершенствования механизмов подготовки и отправки граждан Кыргызстана на работу в Японию, включая повышение качества предварительной языковой и профессиональной подготовки. Рассматривалась перспектива расширения программ IM Japan для трудоустройства большего числа кыргызстанцев.

На встрече говорили и о новых инициативах, в том числе развитии образовательных программ, повышении квалификации работников и расширении направлений сотрудничества.
