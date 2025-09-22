К Китаю приближается супертайфун. Туристов призвали к осторожности

Туристам в Китае рекомендуется соблюдать меры предосторожности в связи с приближением супертайфуна Рагаса, а тем, кто планирует поездки, — избегать опасных зон, сообщает «Интерфакс».

«По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун Рагаса, признанный одним из самых мощных в этом сезоне. Согласно прогнозам, 24-25 сентября он ударит по острову Хайнань (провинция Гуандун), Гуанси-Чжуанскому автономному району и специальным административным районам Гонконгу и Макао. Также его влияние будет ощущаться в провинции Юньнань», — говорится в сообщении.

Синоптики ожидают разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. Скорость ветра в эпицентре стихии составит более 60 метров в секунду. Также есть высокий риск оползней и схода селевых потоков в горных районах. Власти КНР переводят спасательные службы в усиленный режим и готовятся к массовой эвакуации людей из прибрежных зон.

Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов. Кто находится в этих регионах, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей, при необходимости заранее уточнить расположение ближайших пунктов временного укрытия.