Центр Помпиду в Париже закрывается. Он не будет работать до 2030 года

Центр Помпиду в Париже — один из самых узнаваемых музеев современного искусства в мире — закрывается на пять лет для масштабной реконструкции. Сегодня у посетителей последний шанс попасть туда на выставку. Потом начнутся строительные работы, стоимость которых оценивается в полмиллиарда долларов, пишет Русская служба «Би-би-си».

Постоянная экспозиция закрыта еще в марте: из музея начали постепенно вывозить произведения искусства, среди которых — картины Фрэнсиса Бэкона и Фриды Кало и скульптуры Марселя Дюшана. Временные выставки продолжали работать, и этот понедельник — последний день работы последней из них. Это выставка немецкого фотографа Вольфганга Тилльманса. Вход в музей в этот день бесплатный, а работать он будет до 23.00 по местному времени. С 22 по 25 октября будет еще один шанс попасть в музей, прежде чем он закроется до 2030 года: там пройдут музыкальные и художественные мероприятия в рамках Недели современного искусства в Париже.

В Центре Помпиду хранится крупнейшая в Европе коллекция современного искусства и вторая по величине в мире — после нью-йоркского Музея современного искусства на Манхеттене. Музей назван в честь основателя — президента Франции Жоржа Помпиду, умершего в 1974-м.
