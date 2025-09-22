19:33
В Бишкеке пройдет Фестиваль молодежного туризма

Столичный департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью объявил тендер на организацию и проведение Бишкекского регионального фестиваля молодежного туризма Bishkek Travel Fest.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 1 миллион 145 тысяч сомов.

Согласно техзаданию, ориентировочно мероприятие пройдет 12 октября в парке «Ынтымак».

Фестиваль проводится с целью популяризации молодежного туризма, развития активного образа жизни и продвижения туристического потенциала столицы. В программе: выступление танцевальных коллективов, участие аниматоров, ремесленников, показ этноодежды, кулинарный мастер-класс, забеги, ярмарка меда.

Для участников конкурсов, мастер-классов, спортивных забегов и интерактивных активностей предусматриваются призы и сувениры.
