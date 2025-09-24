В Бишкеке 24 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

Отключение света, газа, воды

19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

У кого намечается той

Берадор Борбуев (Бек Борбиев)

Родился 24 сентября 1969 года. Певец.

Памятные даты

День семьи, мира и согласия

20 октября 2011-го Жогорку Кенеш принял постановление, согласно которому ежегодно 24 сентября в республике будет отмечаться День семьи, мира и согласия.

В постановлении сказано: «Семья как основной институт общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа».

Международный день караванщика

Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

Этот профессиональный праздник учрежден в 1995-м. В качестве даты выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора XXVI-XXVII веков Уильяма Адамса.

Люди, которые меняли мир

Родился геолог Максут Сартбаев

Фото из интернета. Максут Сартбаев

Родился 24 сентября 1937 года во Фрунзе Киргизской ССР. Один из известнейших геологов Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.

Был руководителем, ответственным исполнителем приоритетных научных программ и проектов АН СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных, золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана.

Результаты его многолетних фундаментальных и научно-прикладных исследований обобщены и изложены в 165 научных работах, в том числе и в 15 монографиях, которые являются теоретической основой для прогнозирования и оценки рудоносности и нефтегазоности крупных регионов Тянь-Шаня.

Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII века) до наших дней.

Умер 13 июля 2016-го.

Куда сходить