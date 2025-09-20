В Кыргызстане на учениях ОДКБ отразили атаки незаконных вооруженных формирований

В Кыргызстане, на базе учебного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчи и акватории озера Иссык-Куль, завершились командно-штабные учения «Рубеж 2025». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны КР.

В учениях, которые проходили с 13 по 20 сентября 2025 года, участвовали подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).









В ходе учений военнослужащие отработали следующие задачи:

I этап: Отработаны действия подразделений при введении высших степеней боевой готовности, проведена перегруппировка в район проведения учений с прохождением пограничного контроля.

II этап: Командование и подразделения занимались организацией боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

III этап: Отрабатывались вопросы ведения боевых действий по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований и восстановлению положения по линии государственной границы.