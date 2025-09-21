Афиша Бишкека на неделю: романсы, кино и выставки

23-26 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-29 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

16-23 сентября. X Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

Фестиваль соберет высокопрофессиональных и талантливых деятелей драматического искусства из семи стран мира — Грузии, Израиля, Косово, России, Казахстана, Чехии и Кыргызстана. Программа

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

18-28 сентября. Второй театральный фестиваль «Место — Действие»

Вас ждут 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет. Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника. Программа

23-24 сентября. Концерт Бека Борбиева

Концерт Народного артиста Кыргызской Республики Бека Борбиева — это яркое музыкальное событие, наполненное атмосферой праздника и душевного тепла.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

24 сентября. Кинопказ

Пройдет показ фильма Лукино Висконти «Леопард», получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 1963 года. Экранизация романа Джузеппе Томази ди Лампедуза переносит зрителя в Сицилию времен Рисорджименто.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

25 сентября. Вечер романса

В романсах пели о самом потаенном — о любви и ревности, о разлуке и тоске. Любителям изысканной музыки и душевной атмосферы придется по вкусу наш вечер. В концерте примут участие ведущие солисты театра. Для вас выступят лауреат международных конкурсов, Романсиады и солисты Оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

25 сентября. Концерт «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей в исполнении струнного квартета, пианино, квартета саксофонов прозвучат мелодии Людовика Эйнауди, Макса Рихтера, Ханса Циммера, Моцарта, Баха, Вивальди и других композиторов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

25 сентября. Кинопремьеры

«Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски» (комедия). Уже знакомые всем герои: Эркин, Света и Кутя — наконец-то решили завязать со своими безбашенными авантюрами и открыть швейный бизнес. Но, как обычно, все пошло «по-старому»: микрокредитчик обманывает их и грозиться забрать дом, если те не выплатят крупную сумму. В ответ семья идет на крайний шаг — они похищают сына мошенника.

«Нескромные» (комедия). У Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Но сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном — вернуть все как было. Оказывается, закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть.

«Незнакомцы: Глава 2» (ужасы). Незнакомцы снова начинают охоту, когда узнают, что Майя, одна из их жертв, выжила. Оказавшись без возможности скрыться и не доверяя никому, девушке предстоит пережить серию нападений и уйти от преследования.

«Битва за битвой» (боевик). Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

26 сентября. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу, — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.

26 сентября. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

26 сентября. «Лебединное озеро. Звезды России»

На одной сцене звезды балета России — Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев, а также артисты Театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.