16:02
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти

Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил академик Национальной академии наук Жамин Акималиев.

По его словам, в перечень продуктов, определяющих уровень продовольственной безопасности, входят зерно, картофель, мясо, молочная продукция, яйцо, овощи, растительное масло, сахар и плодово-ягодные культуры.

«Продовольственная безопасность — это когда страна обеспечивает собственную потребность на не менее 80 процентов. Мы долгие годы за счет собственного производства обеспечивали себя только по трем продуктам — молоко, овощи и картофель, а по остальным видам зависели от других стран и завозили продукцию из-за рубежа», — сказал Жамин Акималиев.

В настоящее время, по его данным, республика обеспечивает себя пятью продуктами — овощами, молоком, картофелем, сахаром и мясом.

«Это большое достижение нашего агропромышленного производства. Но остается еще четыре вида продуктов. К примеру, мы до сих пор завозим много хлеба, а ведь это основное богатство страны. В 1980-е, начале 1990-х мы производили до 1,5 миллиона тонн пшеницы при потребности 1 миллион тонн и обеспечивали не только себя, но и другие республики. Сейчас же мы производим ежегодно всего около 600 тысяч тонн и завозим почти 45 процентов зерна из Казахстана и России. Но ведь у нас есть полная возможность обеспечить себя хлебом за счет собственного производства.

Для этого нужно уделять больше внимания выращиванию пшеницы. Однако, начиная с 2000-х годов, у нас пошла антипшеничная политика. Некоторые руководители советовали фермерам переходить на другие культуры. Но если в Казахстане случится засуха? Останемся голодными? Поэтому мы должны сами расширять посевные площади под пшеницу, увеличивая площади озимой взамен яровой», — подчеркнул Жамин Акималиев.

Он подчеркнул, что растительным маслом республика обеспечивает себя всего на 20 процентов, поэтому нужно увеличить посевные площади под масличные культуры (подсолнечник, сафлор, соя, лен масличный, рапс) в два-три раза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344180/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин принимает ряд мер по стабилизации цен на продукты — Данияр Амангельдиев
Продбезопасность. Полностью отказаться от импорта не можем — Минводсельпром
Мониторинг реализации проектов продовольственной помощи провел посол РФ в КР
Продовольственная безопасность. Минсельхоз КР будет равняться на Таджикистан
Обеспечение продовольственной безопасности обсудили мукомолы и чиновники
НИИ продовольственной безопасности и питания планируют создать в Кыргызстане
Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Кыргызстанцам голод не грозит. Комментарий Министерства сельского хозяйства
Изменение климата. Под угрозой продовольственная безопасность Кыргызстана
Здоровое питание недоступно для 10 миллионов человек в Центральной Азии — ЕАБР
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
16:02
В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем в Казахстане В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, ч...
15:43
Новое фискальное программное обеспечение поможет бизнесу сократить отчетность
15:21
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти
15:05
Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику
14:51
Рекордную партию кокаина весом 1,5 тонны задержали в порту Петербурга