Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти

Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил академик Национальной академии наук Жамин Акималиев.

По его словам, в перечень продуктов, определяющих уровень продовольственной безопасности, входят зерно, картофель, мясо, молочная продукция, яйцо, овощи, растительное масло, сахар и плодово-ягодные культуры.

«Продовольственная безопасность — это когда страна обеспечивает собственную потребность на не менее 80 процентов. Мы долгие годы за счет собственного производства обеспечивали себя только по трем продуктам — молоко, овощи и картофель, а по остальным видам зависели от других стран и завозили продукцию из-за рубежа», — сказал Жамин Акималиев.

В настоящее время, по его данным, республика обеспечивает себя пятью продуктами — овощами, молоком, картофелем, сахаром и мясом.

«Это большое достижение нашего агропромышленного производства. Но остается еще четыре вида продуктов. К примеру, мы до сих пор завозим много хлеба, а ведь это основное богатство страны. В 1980-е, начале 1990-х мы производили до 1,5 миллиона тонн пшеницы при потребности 1 миллион тонн и обеспечивали не только себя, но и другие республики. Сейчас же мы производим ежегодно всего около 600 тысяч тонн и завозим почти 45 процентов зерна из Казахстана и России. Но ведь у нас есть полная возможность обеспечить себя хлебом за счет собственного производства.

Для этого нужно уделять больше внимания выращиванию пшеницы. Однако, начиная с 2000-х годов, у нас пошла антипшеничная политика. Некоторые руководители советовали фермерам переходить на другие культуры. Но если в Казахстане случится засуха? Останемся голодными? Поэтому мы должны сами расширять посевные площади под пшеницу, увеличивая площади озимой взамен яровой», — подчеркнул Жамин Акималиев.

Он подчеркнул, что растительным маслом республика обеспечивает себя всего на 20 процентов, поэтому нужно увеличить посевные площади под масличные культуры (подсолнечник, сафлор, соя, лен масличный, рапс) в два-три раза.