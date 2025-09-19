11:30
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах

В Кыргызстане молодые врачи в регионах в среднем зарабатывают 16,8 тысячи сомов, после отчислений на руки остается примерно 14 тысяч. Об этом сегодня на брифинге сообщил заведующий отделом планирования и финансирования Министерства здравоохранения Эламан Чаргынбаев.

По его словам, со стороны местного самоуправления рассматриваются вопросы о надбавках и компенсациях. Однако суммы доплат не уточнил.

Ранее сообщалось, что выпускники медицинских вузов могут начать работать в частных клиниках только при наличии стажа в государственных больницах. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

Начальник управления человеческими ресурсами и правового обеспечения Минздрава Махаббат Асанкулова добавила, что в случае принятия закона норма будет регулироваться постановлением кабмина, определяющим порядок распределения и выборки.

«Мы предполагаем, что это будет в зависимости от нехватки определенных специальностей в разрезе областей, отдаленных районов, малых городов и так далее. Проведем анализ, где больше всего не хватает определенных специалистов. Например, во всех регионах нехватка анестезиологов-реаниматологов. Таким востребованным специальностям будем ставить ограничения по трудоустройству в частные медклиники, пока не будет трудовой стаж в пять лет в государственных организациях», — сказала она.

На вопрос, какую помощь будут оказывать молодым врачам, Махаббат Асанкулова ответила, что в стране в настоящее время предусмотрены стимулирующие программы:

— компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов востребованным врачам (педиатры, неонатологи, врачи общей хирургии, анестезиологи-реаниматологи), направленным для работы в организации здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности;

— компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов врачам скорой медицинской помощи Бишкека и Оша;

— выплаты стипендий врачам-интернам/ординаторам, проходящим обучение в регионах, в размере 20 тысяч сомов;

— ежеквартальные выплаты по программе дополнительного стимулирования врачей, работающих в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности, в размере 66 тысяч сомов (депозит врача).
