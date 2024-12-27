В 2025 году в Кыргызстане повышать зарплаты персональным ассистентам не будут

В следующем году повышать заработную плату персональным ассистентам не будут. Об этом рассказал первый замминистра ведомства Мухтарбек Баймурзаев.

В ведомстве отметили, что на 1 декабря 2024 года 14,9 тысячи человек получили помощь персональных ассистентов. В стране их работает порядка 14,7 тысячи человек.

«Повышение на 2025 год не предусмотрено, но в 2024-м зарплата ассистентов повышена с 6 тысяч 268 сомов до 7 тысяч 681 сома», – отметил он.

Эти выплаты помогут в будущем получать пенсию. На программу из бюджета выделено 1,3 миллиарда сомов.