Подумайте о других. Депутат призывает бишкекчан отказаться от личного авто

Депутат Бишкекского городского кенеша Рысбай Аматов в эфире «Биринчи радио» обратился к населению с призывом переходить на общественный транспорт.

«Я своим личным авто пользуюсь — оно мне необходимо. А вот кому не нужно, кто все время находится в офисе или в учебных заведениях, они должны думать о других. Надо уважать друг друга. Поэтому призываю переходить на общественный транспорт, тем более автобусы у нас новые, комфортные, и дороги тоже ремонтируют», — сказал он.

Рысбай Аматов отметил, что львиная доля пробок в столице связана с образовательным процессом.

«Многие дети учатся в школах не по месту проживания, родители развозят их, становясь ежедневными участниками утренних и вечерних пробок. Больше половины студентов высших учебных заведений тоже ездит на личных машинах, поскольку в Кыргызстане транспортное средство доступнее, чем в других государствах, где высокие пошлины на завоз авто. Сказывается и внутренняя миграция населения. Люди стараются переселяться в города, где легче найти работу», — добавил он.

Нардеп подчеркнул, что пока город не уйдет над/под землю, пробки на дорогах будут оставаться проблемой, ведь машин меньше не становится.

«Поток только увеличивается. В свое время мы в шутку говорили о монорельсе. На самом деле Бишкек еще вчера нуждался в нем. Нам давно пора переходить на альтернативный вид транспорта», — заметил он.

В часы пик горожане жалуются на нехватку автобусов в Бишкеке. В мэрии пообещали увеличить их количество в связи с наплывом школьников.