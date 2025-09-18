18:16
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Подумайте о других. Депутат призывает бишкекчан отказаться от личного авто

Депутат Бишкекского городского кенеша Рысбай Аматов в эфире «Биринчи радио» обратился к населению с призывом переходить на общественный транспорт.

«Я своим личным авто пользуюсь — оно мне необходимо. А вот кому не нужно, кто все время находится в офисе или в учебных заведениях, они должны думать о других. Надо уважать друг друга. Поэтому призываю переходить на общественный транспорт, тем более автобусы у нас новые, комфортные, и дороги тоже ремонтируют», — сказал он.

Рысбай Аматов отметил, что львиная доля пробок в столице связана с образовательным процессом.

«Многие дети учатся в школах не по месту проживания, родители развозят их, становясь ежедневными участниками утренних и вечерних пробок. Больше половины студентов высших учебных заведений тоже ездит на личных машинах, поскольку в Кыргызстане транспортное средство доступнее, чем в других государствах, где высокие пошлины на завоз авто. Сказывается и внутренняя миграция населения. Люди стараются переселяться в города, где легче найти работу», — добавил он.

Читайте по теме
В Бишкеке обсудили возможность строительства монорельсовых дорог

Нардеп подчеркнул, что пока город не уйдет над/под землю, пробки на дорогах будут оставаться проблемой, ведь машин меньше не становится.

«Поток только увеличивается. В свое время мы в шутку говорили о монорельсе. На самом деле Бишкек еще вчера нуждался в нем. Нам давно пора переходить на альтернативный вид транспорта», — заметил он.

В часы пик горожане жалуются на нехватку автобусов в Бишкеке. В мэрии пообещали увеличить их количество в связи с наплывом школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344046/
просмотров: 576
Версия для печати
Материалы по теме
Жизнь идет, а пробка стоит: Бишкек утонул в девятибалльных заторах
Ремонт дорог. В Бишкеке укладка асфальта продолжится до конца октября
Бишкек снова встал: к вечеру пробки достигли 9 баллов
В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10
Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика вывоза мусора
Контейнеры для частного сектора. МП «Тазалык» в Бишкеке предусмотрело рассрочку
Машины ломаются. В МП «Тазалык» пожаловались на недобросовестных частников
Более 25 миллионов сомов потратят на реконструкцию кровли школы № 50 в Бишкеке
Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
18:14
Часть Бишкека останется без газа еще на шесть дней Часть Бишкека останется без газа еще на шесть дней
18:14
В «Кен-Сае» проводят электричество: мэр города Ош поцеловал новый трансформатор
18:05
В Бишкеке обсудили создание Тюркского инвестфонда и развитие цифровой интеграции
17:57
Жизнь идет, а пробка стоит: Бишкек утонул в девятибалльных заторах
17:57
В Бишкеке карета скорой помощи сбила скутериста