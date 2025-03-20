В Бишкеке обсудили возможность строительства монорельсовых дорог

В столице при содействии Торгового представительства КР при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане была организована трехсторонняя встреча между представителями китайской компании CRRC Changchun Railway Vehicles, мэрией Бишкека и государственным предприятием «НК» Кыргыз Темир Жолу».

Основная тема обсуждения — возможность строительства монорельсовых дорог в Бишкеке и перспективы их дальнейшего развития. В ходе переговоров стороны договорились детально изучить все аспекты реализации данного проекта, включая его экономическую и техническую целесообразность.

Мэрия представит китайской стороне эскизы строительства монорельсовых дорог для изучения. Власти города также подчеркнули, что данный проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства, что открывает дополнительные возможности для привлечения зарубежных инвесторов.

ГП «НК» «Кыргыз Темир Жолу» выразило заинтересованность в гибридных электропоездах, которые позволят значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность железнодорожного транспорта в Кыргызстане.

Реализация проекта монорельсовых дорог в Бишкеке позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру столицы, обеспечив удобное и современное средство передвижения для горожан. Новый вид транспорта снизит нагрузку на существующую дорожную сеть, сократит время в пути и повысит мобильность населения.