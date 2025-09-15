17:58
Общество

Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов в связи с наплывом школьников

Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов на маршруте № 166 с 19 до 24 единиц. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Такое решение принято после видео в соцсетях, на котором десятки учеников начальных классов безуспешно пытаются сесть в переполненный автобус. Дети толпятся у дверей, но транспорт настолько забит, что попасть внутрь практически невозможно.

В мэрии объяснили, что в связи с ремонтом на пересечении улиц Дэн Сяопина и Кустанайской остановка временно закрыта и пассажирам приходится садиться в автобусы прямо на перекрестке.

«Учитывая увеличение пассажиропотока и с целью повышения удобства с понедельника количество автобусов на линии увеличено с 19 до 24 единиц», — добавили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343599/
