11:14
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Агент 024

В Республиканском центре крови не принимают плазму — нет расходных материалов

В Республиканском центре крови временно не принимают плазму. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он является безвозмездным донором — регулярно сдает кровь и время от времени плазму.

Читайте по теме
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает

«Сегодня я хотел сдать плазму в РЦК, но там сказали, что не принимают ее, потому что нет реагентов. В центре часто жалуются на нехватку доноров, а потом приходишь, а у них, оказывается, нет условий и отправляют домой. Немного обидно, ведь для этого мне пришлось держать диету. Думаю, я не один такой. А как пациенты, интересно, ведь плазма — это ценный компонент?» — задался он вопросом.

В РЦК подтвердили 24.kg, что плазму временно не принимают, поскольку нет расходных материалов. Однако больным, как заверили специалисты, ее выдают.

Напомним, цельную кровь можно сдавать один раз в два месяца, но не более пяти раз в год; плазму или тромбоциты — один раз в две недели.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/349366/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ
За полгода в Бишкеке более 14 тысяч граждан сдали кровь
Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему быть готовым
Почему в Кыргызстане отмечается дефицит крови
Около 18-20 процентов донорской крови бракуется. Почему, рассказал специалист
Центры крови и «Яндекс Go» поддержат доноров
Кровь нужна всегда. К Дню донора в Бишкеке проведут акцию
Дефицит крови. Во время Орозо в Кыргызстане снизилось число доноров
Павел Дуров: У меня более 100 биологических детей в 12 странах
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;опасный люк и&nbsp;некачественный ремонт дороги Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 октября
10:53
В Республиканском центре крови не принимают плазму — нет расходных материалов
10:33
Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов
10:10
Глава кабмина поздравил милиционеров с профессиональным праздником
10:09
В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление