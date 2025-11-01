В Республиканском центре крови временно не принимают плазму. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он является безвозмездным донором — регулярно сдает кровь и время от времени плазму.

Читайте по теме Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает

«Сегодня я хотел сдать плазму в РЦК, но там сказали, что не принимают ее, потому что нет реагентов. В центре часто жалуются на нехватку доноров, а потом приходишь, а у них, оказывается, нет условий и отправляют домой. Немного обидно, ведь для этого мне пришлось держать диету. Думаю, я не один такой. А как пациенты, интересно, ведь плазма — это ценный компонент?» — задался он вопросом.

В РЦК подтвердили 24.kg, что плазму временно не принимают, поскольку нет расходных материалов. Однако больным, как заверили специалисты, ее выдают.

Напомним, цельную кровь можно сдавать один раз в два месяца, но не более пяти раз в год; плазму или тромбоциты — один раз в две недели.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.