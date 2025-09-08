13:12
Общество

На 1 августа 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 14 тысяч 989 случаев ВИЧ

По состоянию на 1 августа 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 14 тысяч 989 случаев ВИЧ, из которых 14 тысяч 105 — граждане страны. Об этом сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

По его данным, за весь период наблюдения за эпидемией в республике умерло 3 тысячи 698 человек.

В 2024-м среди 975 граждан КР с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией 457 человек (46,7 процента) сообщили о пребывании в миграции за рубежом; за январь — август 2025 года ВИЧ выявлен у 634 человек, из них 294 (46,3 процента) также сообщили о пребывании в миграции за рубежом.

Среди иностранцев ВИЧ выявлен у 884 лиц.

Министерство здравоохранения обеспокоено увеличением выявления ВИЧ среди граждан, находившихся в миграции, а также среди иностранцев. Данные подтверждают необходимость межсекторальной координации для обеспечения непрерывности профилактики и лечения ВИЧ, правовой и информационной поддержки мигрантов, формирования безопасного поведения.

Сообщается, что 11 сентября Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ проведет рабочее совещание, посвященное вопросам межсекторального взаимодействия и информирования трудовых мигрантов о здоровье. Его цель — обсудить существующие барьеры и выработать совместные подходы для расширения доступа мигрантов к медицинским услугам и лечению в контексте ВИЧ-инфекции. 
