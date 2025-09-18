16:41
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Общество

Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР

Сроки возможной поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Ранее в ведомстве сообщали о достигнутых договоренностях с индийскими партнерами о поставке линейного ускорителя, что значительно усилит техническую базу онкослужбы.

Пока в Минздраве нет ответов на вопросы, когда может поступить в страну новое оборудование, где его планируется установить — в Бишкеке или Оше и есть ли для этого подходящее помещение.

Напомним, в НЦОиГ несколько месяцев назад вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжала лечение на аппарате «Бабатрон». Остальным пришлось ждать, пока технику не отремонтируют.

«По статистике, во всем мире один линейный ускоритель рассчитан на 300 тысяч населения, у нас в республике всего два линейных ускорителя на 7 миллионов, или по 3,5 миллиона человек на каждый. Это огромная нагрузка, аппарат работает практически 24/7. При нормальной нагрузке они работают четыре года и, конечно, через какое-то время начинают изживать свой потенциал и ломаться», — пояснял ранее глава наццентра Нурбек Букуев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344015/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Линейные ускорители в Центре онкологии вновь заработали
Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоого уруксат берилди
В Кыргызстане расширены возможности частных клиник для борьбы с онкологией
На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов
В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
Реформировать онкологическую службу намерен Минздрав Кыргызстана
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
16:35
Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Ж...
16:12
В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ
15:59
В Москве павильон «Кыргызстан» на ВДНХ за год посетили около 370 тысяч человек
15:45
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
15:25
Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР