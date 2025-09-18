Сроки возможной поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Ранее в ведомстве сообщали о достигнутых договоренностях с индийскими партнерами о поставке линейного ускорителя, что значительно усилит техническую базу онкослужбы.

Пока в Минздраве нет ответов на вопросы, когда может поступить в страну новое оборудование, где его планируется установить — в Бишкеке или Оше и есть ли для этого подходящее помещение.

Напомним, в НЦОиГ несколько месяцев назад вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжала лечение на аппарате «Бабатрон». Остальным пришлось ждать, пока технику не отремонтируют.

«По статистике, во всем мире один линейный ускоритель рассчитан на 300 тысяч населения, у нас в республике всего два линейных ускорителя на 7 миллионов, или по 3,5 миллиона человек на каждый. Это огромная нагрузка, аппарат работает практически 24/7. При нормальной нагрузке они работают четыре года и, конечно, через какое-то время начинают изживать свой потенциал и ломаться», — пояснял ранее глава наццентра Нурбек Букуев.