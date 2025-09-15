11:45
Общество

Линейные ускорители в Центре онкологии вновь заработали

В Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОиГ) линейные ускорители, вышедшие ранее из строя, вновь заработали. Об этом 24.kg сообщили в медицинском учреждении.

По словам представителей центра, на прошлой неделе оборудование настраивали после ремонта. Сейчас оба аппарата ввели в эксплуатацию.

Напомним, в НЦОиГ несколько месяцев назад вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжала лечение на аппарате «Бабатрон». Остальным пришлось ждать, пока технику не отремонтируют.

На ремонт выделили более 3 миллионов сомов.

«По статистике, во всем мире один линейный ускоритель рассчитан на 300 тысяч населения, у нас в республике всего два линейных ускорителя на 7 миллионов, или по 3,5 миллиона человек на каждый. Это огромная нагрузка, аппарат работает практически 24/7. При нормальной нагрузке они работают четыре года и, конечно, через какое-то время начинают изживать свой потенциал и ломаться», — пояснял ранее глава наццентра Нурбек Букуев.
