МИД выступил против введения должности омбудсмена для мигрантов

Министерство иностранных дел КР не поддержало идею учреждения должности омбудсмена для защиты прав мигрантов. Об этом сообщила акыйкатчи Джамиля Джаманбаева на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября.

После доклада омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году» депутат Талант Мамытов поинтересовался, как акыйкатчи относится к введению должности омбудсмена для мигрантов.

«Этот вопрос поднимался и после доклада за 2023 год. Мы обратились с письмом в МИД, целесообразно или нет. Нам пришел ответ, что нецелесообразно, что ведомство справляется с ситуацией своими силами», — ответила депутату Джамиля Джаманбаева.

Однако Талант Мамытов не согласен с мнением МИД, он считает, что для защиты прав мигрантов, особенно в России, необходим свой омбудсмен.
