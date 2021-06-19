Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана

Знали ли вы, что в Кыргызстане ПЦР-тесты сдают не только люди, но и... помидоры, а также любая другая культура, отправляющаяся с полей на экспорт в страны ЕАЭС? Оговоримся сразу, что проверяют ее не на коронавирус, а на фитопатогены — возбудителей, от которых страдают растения, а не люди.

В Министерстве сельского хозяйства журналистам показали путь, который, подтверждая качество, проходит выращенная фермерами продукция, и рассказали о новых требованиях Евразийской экономической комиссии, которые вступают в силу с 19 июня.

Что находят в местных овощах и фруктах

Центральная лаборатория по карантину растений в Бишкеке — место, с которого начинается путь для экспортируемых из Кыргызстана сельскохозяйственных культур.

Попасть сюда посторонним невозможно. Для прессы делают исключение. В коридоры лаборатории пропускают по двое в халатах и только под пристальным наблюдением специалистов. Требования жесткие — в стерильные зоны не заходить, руками ничего не касаться. От заключений, которые здесь делают, зависит — смогут ли пройти границы союза фуры экспортеров или нет.

Чаще всего, по словам лаборантов, в Кыргызстане вредителей находят в яблоках, персиках и картофеле.

«На яблоках обычно попадается калифорнийская щитовка. На персиках — червец комстока. Картофель поражает золотистая нематода. Мы проверяем не только собранный урожай, но и сами растения, ветви деревьев и прочее. Хорошо развита у нас вирусология. К примеру, в лаборатории мы можем определить вирус мозаики пепино, пятнистого увядания и коричневой морщинистости томата», — говорит Уулжан Кариева, главный специалист, бактериолог лаборатории.

Образцы для исследований поступают сюда в зашифрованном виде, чтобы исключить человеческий фактор. Анализ может длиться от трех часов до трех суток. Все зависит от предмета изучения. Лаборант не знает, с какого поля к нему привезли огурцы или картофель. Его задача — выяснить главное, есть на них зараза или нет.

«Эти вирусы, болезни и гельминты не опасны для людей. Даже пораженные плоды можно употреблять в пищу. Вы ведь не выбрасываете яблоки с червоточинами. Цель — не допустить распространения вредителей на территории ЕАЭС и предотвратить их завоз в Кыргызстан извне. Импортируемая продукция также проходит у нас контроль», — объясняет сотрудница лаборатории.

В качестве примера специалисты приводят колорадского жука, которого в 1990-е в республику завезли из Польши.

Контроль за фитосанитарной безопасностью в те годы был слабым. Оснащение лабораторий также оставляло желать лучшего. Кто-то посчитал хорошей идеей использовать в качестве семян картофель из партии, которая предполагалась исключительно для потребительских целей. Так полосатый жук попал в благоприятную среду местных полей и прижился в ней.

Целая сеть лабораторий

Центральной лаборатории по карантину растений больше 30 лет. В 2015 году, когда Кыргызстан присоединился к Таможенному союзу, она была отремонтирована и укомплектована современным оборудованием.

Строительство и введение в эксплуатацию одной лаборатории обходится государству в 16 миллионов сомов.

«Модернизация производилась по линии технического содействия присоединения к союзу. На сегодняшний день в Кыргызстане функционируют еще четыре лаборатории, которые были построены за счет бюджетных средств — в Оше, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях», — говорит замдиректора департамента химизации, защиты и карантина растений Болот Жуманалиев.

Одна из них сегодня строится в Баткене. Еще одна запланирована на следующий год в Джалал-Абадской области. Таким образом, по словам специалистов, в скором времени будет обеспечена фитобезопасность на территории всей республики. Образцы для исследований не придется вывозить в соседние области.

Отметим, что получение сертификата соответствия для экспортеров стараются делать максимально комфортным уже сегодня. Забор проб для исследований производят сами сотрудники департамента, выезжая на место. Заявку для этого фермер может оформить в режиме онлайн — без очередей и обивания порогов.

Чтобы урожай не сыграл «в ящик»

С 19 июня в силу вступают новые требования Евразийской экономической комиссии, согласно которым особый контроль вводится и в отношении деревянной тары и стеллажей, на которых будет экспортироваться сельхозпродукция.

Ящики также могут быть причиной распространения опасных для растений возбудителей. Экспортер должен использовать только обеззараженные и сертифицированные изделия. Болот Жуманалиев

Для наглядности журналистов везут на одно из частных предприятий в селе Кара-Жыгач Чуйской области. Оно — основной поставщик ящиков для экспорта в ЕАЭС ягод.

«Процесс фумигации древесины для производства тары осуществляется при помощи фосфитов алюминия или магния. Он длится несколько дней. Это не опасно для людей. Получаемые ящики практически сразу же можно использовать для расфасовки фруктов и овощей», — уверяет Болот Жуманалиев.

За смену цех выпускает порядка 30 тысяч ящиков. Каждую обеззараженную партию специалисты департамента маркируют специальным образом — указывая страну, номер партии и химикат, которым она была очищена.

«Если предприниматель попытается ввезти на территорию стран-участниц ЕАЭС груз с использованием немаркированных ящиков, стеллажей или паллет, его не пропустят. Груз отправят обратно либо уничтожат. Сегодня мы ведем разъяснительную работу среди фермеров, чтобы избежать недоразумений», — говорит замдиректора департамента.

К сожалению, время от времени на внутренних границах экономического союза такие ситуации случаются.

Есть факты, когда фермеры пытаются завезти товар с грубыми нарушениями правил.

Так, в начале лета в Новосибирской области Россельхознадзор развернул обратно в Кыргызстан партию из 20 тонн черешни. Причина — отсутствие маркировок, содержащих информацию о наименовании продукции и стране ее происхождения.

Фото 24.kg. Цех по производству ящиков в селе Кара-Жыгач.

В департаменте просят фермеров и экспортеров отнестись к соблюдению правил с должным вниманием, так как речь идет о скоропортящейся продукции, и в случае убытков, понесенных по вине частника, их никто покрывать не станет. Одна оплошность может стоить нескольких месяцев тяжелого труда.