Минстрой узаконил еще два проблемных многоквартирных дома в Бишкеке

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства узаконило еще два проблемных многоквартирных дома в Бишкеке. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Фото Минстроя

Отмечается, что по поручению главы ведомства Нурдана Орунтаева проведены проверки проблемных объектов, после которых началась передача их документов.

Заместитель директора Государственного архитектурно-строительного контрольного департамента Руслан Суракматов передал документы по двум многоквартирным жилым домам, проблемы которых не решались долгие годы, — в 7-м микрорайоне и «Кок-Жаре». Эти объекты не ввели в эксплуатацию из-за недоработок строительных компаний. Соответственно, документация оставалась неоформленной, жильцы не могли получить право собственности на недвижимость, а также вынуждены были долгие годы оплачивать коммунальные услуги по промышленным тарифам. Теперь им переданы акты соответствия для ввода домов в эксплуатацию.

Ранее Минстрой узаконил семь многоквартирных домов.