В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов

Жители нескольких многоквартирных домов в Бишкеке получили акты ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.

Глава ведомства Нурдан Орунтаев передал горожанам документы. Узаконены дома на:

улице Осмонкула, № 170;

проспекте Чингиза Айтматова, № 97/3;

улице Логвиненко, № 12;

в жилом массиве «Арча-Бешик», на улице Ак-Тан, № 66 и 64;

улице Ибраимова, № 181;

в 12-м микрорайоне, № 64/1;

улице Жаманбаева, № 88/2.

По словам чиновника, многие из этих объектов возводились без разрешительных документов и оставались вне правового поля на протяжении десятилетий. Из-за этого жители не могли официально оформить жилье и сталкивались с юридическими трудностями.

«По поручению президента с 2025 года министерство системно занималось решением этой проблемы. Сегодня видим первые положительные результаты, но работа будет продолжена», — отметил Нурдан Орунтаев.

Напомним, что многие дома, построенные за последние годы, официально так и не сданы застройщиками. Это препятствовало оформлению прав собственности и мешало жителям пользоваться своими законными правами на жилье.