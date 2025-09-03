11:04
Общество

В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов

Жители нескольких многоквартирных домов в Бишкеке получили акты ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.

Глава ведомства Нурдан Орунтаев передал горожанам документы. Узаконены дома на:

  • улице Осмонкула, № 170;
  • проспекте Чингиза Айтматова, № 97/3;
  • улице Логвиненко, № 12;
  • в жилом массиве «Арча-Бешик», на улице Ак-Тан, № 66 и 64;
  • улице Ибраимова, № 181;
  • в 12-м микрорайоне, № 64/1;
  • улице Жаманбаева, № 88/2.

По словам чиновника, многие из этих объектов возводились без разрешительных документов и оставались вне правового поля на протяжении десятилетий. Из-за этого жители не могли официально оформить жилье и сталкивались с юридическими трудностями.

«По поручению президента с 2025 года министерство системно занималось решением этой проблемы. Сегодня видим первые положительные результаты, но работа будет продолжена», — отметил Нурдан Орунтаев.

Напомним, что многие дома, построенные за последние годы, официально так и не сданы застройщиками. Это препятствовало оформлению прав собственности и мешало жителям пользоваться своими законными правами на жилье.
