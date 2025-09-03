В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов

Жители нескольких многоквартирных домов в Бишкеке получили акты ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.
Глава ведомства Нурдан Орунтаев передал горожанам документы. Узаконены дома на:
- улице Осмонкула, № 170;
- проспекте Чингиза Айтматова, № 97/3;
- улице Логвиненко, № 12;
- в жилом массиве «Арча-Бешик», на улице Ак-Тан, № 66 и 64;
- улице Ибраимова, № 181;
- в 12-м микрорайоне, № 64/1;
- улице Жаманбаева, № 88/2.
По словам чиновника, многие из этих объектов возводились без разрешительных документов и оставались вне правового поля на протяжении десятилетий. Из-за этого жители не могли официально оформить жилье и сталкивались с юридическими трудностями.
«По поручению президента с 2025 года министерство системно занималось решением этой проблемы. Сегодня видим первые положительные результаты, но работа будет продолжена», — отметил Нурдан Орунтаев.
Напомним, что многие дома, построенные за последние годы, официально так и не сданы застройщиками. Это препятствовало оформлению прав собственности и мешало жителям пользоваться своими законными правами на жилье.