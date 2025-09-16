Учебники по математике нового поколения получат школы в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время в типографии ОАО «Учкун» издается новый учебно-методический комплекс (УМК) по математике для 1-го класса общим тиражом 295 тысяч 880 экземпляров.

Первую партию изданных книг (57,97 тысячи экземпляров) доставят в школы Бишкека.

УМК разработаны в соответствии с обновленными государственными и предметными стандартами. Они направлены на формирование прочной основы математических знаний. При подготовке учебников и рабочих тетрадей учитывались возрастные особенности детей.

Читайте по теме Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги

«Задания связаны с повседневными ситуациями, что помогает детям применять математику в реальной жизни. Темы выстроены от простого к сложному с акцентом на развитие логического мышления. В учебниках предусмотрен иллюстративный материал — красочные схемы, рисунки и модели делают процесс обучения наглядным и доступным. Кроме того, включены интерактивные задания — упражнения предусматривают работу в парах и группах, что способствует развитию навыков сотрудничества», — заметили в Минпросвещения.

Уточняется, что учебники прошли адаптацию: в них учтены особенности двуязычной образовательной среды, национального контекста и современные подходы к обучению математике в начальной школе.

Напомним, в 2025-м на тиражирование учебников из государственного бюджета выделено 744 миллиона сомов.

После начала учебного года пользователи соцсетей сообщали о нехватке или отсутствии учебников, родители вынуждены были купить часть книг, в школах проводили книжные ярмарки. Новые УМК обещают поставить в школы в октябре.