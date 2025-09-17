10:50
«Караван безопасной миграции» организовали для жителей Джалал-Абадской области

Центр трудоустройства граждан за рубежом при поддержке Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) организовал серию информационно-разъяснительных мероприятий в рамках «Каравана безопасной миграции» в Джалал-Абадской области.

В ходе встреч граждан проинформировали о возможностях и функционале мобильного приложения «Амина», мерах защиты от мошенничества в сфере трудоустройства, актуальных вакансиях в Южной Корее, Великобритании, Германии, Венгрии и других странах Европы, а также о пошаговом порядке трудоустройства через лицензированные частные агентства занятости.

Особое внимание уделялось безопасной миграции и правовой грамотности граждан.

Акция направлена на снижение рисков нелегальной миграции, повышение осведомленности граждан и формирование культуры безопасного трудоустройства.
