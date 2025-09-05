Цель-2030. В Кыргызстане намерены снизить заболеваемость ВИЧ и гепатитами

Проект постановления кабмина «Об утверждении Программы по преодолению ВИЧ и гемоконтактных вирусных гепатитов на 2026-2030 годы» вынесен на общественное обсуждение.

В Минздраве напоминают, что вирус иммунодефицита человека, гемоконтактные вирусные гепатиты В, С и инфекции, передающиеся половым путем, представляют остро выраженную социально-экономическую проблему для республики.

Согласно оценкам ВОЗ и UNAIDS на 2024-й, в Кыргызстане общее число людей, живущих с ВИЧ, составляет около 13 тысяч. С 2019 по 2024 год зарегистрированное количество случаев ВИЧ увеличилось в 1,5 раза.

Особую тревогу вызывает рост доли полового пути передачи — с 73 процентов в 2019-м до 90 процентов в 2024 году при одновременном снижении пути, связанного с инъекционным употреблением наркотиков, с 13 до 2 процентов.

В ведомстве отметили, что из-за таких факторов, как употребление наркотических средств, незащищенные половые контакты и ограниченный доступ к медицинским услугам, наблюдается рост инфекций, передающихся через кровь и половым путем. Одновременное течение инфекции ВИЧ и гепатита значительно ускоряет прогрессирование заболеваний печени, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному, в то время как половые инфекции увеличивают риск инфицирования ВИЧ в два-три раза.

«Без комплексного и межсекторального ответа на эти вызовы страна рискует столкнуться с ростом смертности, инвалидности и дальнейшим обострением социального неравенства», — говорится в справке-обосновании.

Разработанный проект программы направлен на снижение до 2030 года на 30 процентов заболеваемости ВИЧ и острыми гепатитами по сравнению с 2024-м, а также на сокращение на 30 процентов смертности от ВИЧ, в отличие от прошлого года.

Цели намерены достичь путем обеспечения финансовой устойчивости и доступности услуг по ВИЧ за счет государственных средств, усовершенствования национальной системы эпидемиологического надзора за гепатитами и циррозом печени, а также с учетом ориентированности на потребности получателей услуг.

Уточняется, что, согласно данным Всемирного банка, каждый доллар, инвестированный в профилактику ВИЧ, может сэкономить до $7 в будущем, связанных с лечением и уходом за больными.

По оценкам международных исследований, инвестиции в профилактические меры приводят к снижению заболеваемости, инвалидизации и смертности, а также к экономии бюджетных средств за счет уменьшения затрат на лечение осложненных форм заболеваний, сохранения человеческого потенциала населения и сокращения общей нагрузки на систему здравоохранения.