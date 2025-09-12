Хадж-2026. ДУМК объявило конкурс авиакомпаний на перевозку паломников

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс среди авиакомпаний для организации перевозки паломников на хадж 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, прием документов продлится до 6 октября 2025 года, конкурс состоится 8 октября в Бишкеке.

Авиаперевозчики должны обладать всеми необходимыми лицензиями и сертификатами, признаваемыми в Саудовской Аравии, а также иметь возможность выполнять прямые рейсы из Бишкека и Оша в Джидду и Медину. Одно из условий — наличие не менее четырех воздушных судов, соответствующих международным стандартам.

Победитель конкурса будет обязан перевезти 6 тысяч 60 паломников в период с 10 по 20 мая 2026 года.

На борту обязательно должно предоставляться горячее питание стандарта халал. Авиакомпания должна также выделить бесплатные билеты для членов организационного штаба ДУМК и обеспечить присутствие своих представителей в аэропортах Джидды и Медины в период паломничества.

Напомним, в Кыргызстане с 23 сентября стартует прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие хадж 2026 года, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.