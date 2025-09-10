Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы

На окраине Бишкека, в селе Орок, среди степных просторов и свежевырытых котлованов постепенно вырисовываются очертания нового национального стадиона «Бишкек Арена». Уже сейчас объект привлекает внимание специалистов и жителей столицы: это будет крупнейшая спортивная арена в Центральной Азии, рассчитанная на международные стандарты FIFA и AFC.

Изначально проект предполагал вместимость 45 тысяч зрителей, однако требования Азиатской футбольной конфедерации, предъявленные к церемонии открытия Кубка Азии, стартовому и финальному матчам, сделали необходимым расширение трибун до 51 тысячи мест. Это потребовало переработки проекта, но сроки сдачи объекта — осень 2026 года — остались прежними.

Стадион планируется восьмиуровневый, круглый, диаметром 280 метров и высотой 70 метров. Общая площадь застройки составит 180 тысяч квадратных метров, из которых 85 тысяч займет сама арена. Архитектурная концепция перекликается с национальными традициями: форма стадиона напоминает кыргызскую юрту, где түндүк — центральная часть — олицетворяет символ единства и устойчивости.







проекта — $60 миллионов. При этом финансирование обеспечено полностью, что снижает риски при задержках или перерасходе бюджета.

Журналисты 24.kg посетили площадку и отметили, что уже видны очертания будущего объекта. Футуристическое административное здание почти готово, а вокруг активно возводятся трибуны, дорожки и техническая инфраструктура. Работы идут по графику, без серьезных задержек, хотя масштаб проекта внушает уважение: каждая деталь — от стоек освещения до посадочных мест — требует точности и согласованности.

«Спартак» и другие объекты

Пока «Бишкек Арена» строится, главной спортивной ареной столицы остается стадион имени Долона Омурзакова («Спартак»). Этот объект советской эпохи долгое время был центром футбольной и легкоатлетической жизни города. В этом году он прошел капитальную реконструкцию: новые трибуны, современное покрытие и обновленная инфраструктура делают стадион пригодным для соревнований национального уровня.

Кроме того, в прошлом году в рамках программы развития спортивных объектов в Кыргызстане введено в эксплуатацию 10 новых стадионов. А в 2025-м работы начались на еще 15 объектах, включая крупные арены в Баткене, Нарыне, Таласе и Токмаке.

Международные амбиции

Строительство «Бишкек Арены» — не только вопрос городской инфраструктуры, но и часть стратегии страны по привлечению международных спортивных событий. В этом году Центральноазиатская футбольная ассоциация объявила о совместной заявке Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на проведение Кубка Азии — 2031, что подчеркивает амбиции региона и готовность страны к крупным международным проектам.

«Бишкек Арена» должна стать символом нового этапа в развитии спорта и городской инфраструктуры — местом не только для футбольных матчей, но и для массовых культурных мероприятий. Для Кыргызстана, где спортивные объекты долгое время ограничивались советскими аренами, это шаг к современности и международному уровню.