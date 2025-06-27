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Власть

Минтруда займется профилактикой насилия в отношении женщин и девочек

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров и представитель структуры «ООН-Женщины» в Кыргызстане Сайед Садик подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минтруда
Фото Минтруда

Отмечается, что документ знаменует новый этап совместной работы, направленной на создание безопасных условий, где каждая женщина и девочка смогут реализовать свои права, раскрыть потенциал и активно участвовать во всех сферах жизни — от семьи и общины до политики и экономики.

В приоритетах сотрудничества — профилактика насилия в отношении женщин и девочек, развитие женского лидерства, поддержка занятости и экономической активности женщин, особенно в сельских районах и среди уязвимых групп.

Также стороны намерены усилить работу с молодежью, местными сообществами и неправительственными организациями для достижения устойчивых результатов.

«ООН-Женщины» — структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, созданная в 2010 году. Основные функции — поддержка межправительственных органов, таких как комиссия по положению женщин, в разработке политики, глобальных стандартов и норм; помощь государствам-членам в реализации этих стандартов, готовность предоставить подходящую техническую и финансовую поддержку тем странам, которые просят об этом, а также укрепление эффективных партнерских связей с гражданским обществом; обеспечение ответственного отношения системы ООН к своим собственным обязательствам в области гендерного равенства, в том числе осуществление регулярного мониторинга общесистемного прогресса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334364/
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