Более 4,5 миллиона преждевременных смертей влечет за собой загрязненный воздух

Миллиарды людей дышат загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к более чем 4,5 миллиона преждевременных смертей. Об этом говорится в новом исследовании Всемирной метрологической организации.

Фото из архива. Смог в Бишкеке

В бюллетене также отмечается опасность, которую представляют собой микроскопические частицы дыма от лесных пожаров, способные перемещаться на огромные расстояния.

«Воздух не признает границ. Дым и загрязняющие вещества, выбрасываемые в результате горения в этот рекордный по пожарам сезон на Пиренейском полуострове, уже были зафиксированы над Западной Европой и могут распространиться по всему европейскому континенту», — заявил научный сотрудник Лоренсо Лабрадор.

Он также сообщил о продолжающемся ухудшении качества воздуха во всем мире.

«Когда мы видим, что страны, регионы или города принимают меры для борьбы с плохим качеством воздуха, это дает результат», — отметил руководитель отдела глобальной атмосферы ВМО Паоло Лай.

В качестве позитивного примера приведен Восточный Китай и такие города, как Шанхай, где удалось улучшить качество воздуха за счет создания новых парков и посадки деревьев. И хотя автомобильное движение остается интенсивным, значительная часть машин уже работает на электричестве, добавила представитель ВМО Клэр Нуллис.

Тем не менее очень немногие города в мире имеют показатели качества воздуха, соответствующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, добавил Паоло Лай.

«Это значит, что, несмотря на недавние улучшения, загрязнение воздуха остается серьезной угрозой для общественного здоровья», — сказал он.

По его словам, хотя выбросы таких основных загрязнителей, как диоксид серы (SO₂) и оксиды азота (NOₓ), снижаются благодаря мерам контроля, уровень озона у поверхности земли — главного компонента смога — не уменьшается.