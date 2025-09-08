14:45
Общество

В ЦИК обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы оборудования на выборах

Сегодня председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров провел рабочее совещание со специальными представителями, системными администраторами на местах и сотрудниками аппарата ЦИК.

На совещании рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойной и качественной работы оборудования, используемого в ходе выборов.

Тынчтык Шайназаров подчеркнул необходимость четкого и неукоснительного соблюдения избирательных правил и требований законодательства всеми сотрудниками.

ЦИК
Фото ЦИК. Рабочее совещание

«Государство создает все условия и обеспечивает необходимыми ресурсами для проведения открытых и прозрачных выборов. Мы должны бережно относиться к государственному имуществу и избирательному оборудованию и работать исключительно в рамках закона», — отметил председатель Центризбиркома.

На совещании также заслушали информацию о ходе тестирования избирательного оборудования на участковых избирательных комиссиях.

Напомним, что в настоящее время в Кыргызстане поднимаются вопросы проведения досрочных выборов.
