Бешенство. В 2025 году госпитализировано 16 пострадавших с укусами

За восемь месяцев этого года в Бишкеке по поводу укусов обратились 2 тысячи 318 пострадавших против 1 тысячи 926 в 2024-м. Об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, из общего числа укушенных дети до 14 лет составляют 34,4 процента, а 65,6 процента — подростки и взрослые. Наибольшее число пострадавших обратилось по поводу укусов собаками (1 тысяча 377 человек), из них неизвестными — 317 случаев (23 процента). Укусы и оцарапывание кошками зарегистрированы у 740 человек, из них неизвестными — 189 (25,5 процента).

За текущий период 2025 года госпитализировано 16 пострадавших с множественными укусами и опасной локализацией ран — в области головы, плеч, верхних конечностей, а также с отрывами верхней губы и пальца. С учетом тяжести клинического состояния всем пострадавшим оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, что привело к недопущению заболевания бешенством и предотвратило возможные осложнения.

Бешенство остается одним из самых опасных вирусных заболеваний, поражающих нервную систему человека и животных. Заболевание является смертельным как для животных, так и для людей. В Кыргызстане основными переносчиками вируса являются собаки и кошки, а также сельскохозяйственные животные, такие как крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы.

Заражение вирусом бешенства происходит при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки человека. Проявление первых признаков заболевания после укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным непредсказуемо.

Начальные симптомы при бешенстве чаще всего появляются через два-три месяца, но могут начаться через неделю или даже год. Вначале они напоминают обычную простуду с повышением температуры тела, общим недомоганием, а в месте укуса возникают покалывание, жжение или чувство онемения. После человек становится чрезмерно возбужденным, появляются галлюцинации, повышается слюноотделение, возникают рвота, гидрофобия, боязнь яркого света и громкого звука.

Профилактика бешенства — это только вакцинация.

При укусе, оцарапывании или ослюнении животными необходимо немедленно промыть место обильно под проточной водой с хозяйственным мылом, сделать повязку стерильным бинтом и немедленно обратиться к хирургу по месту жительства для получения первой медицинской помощи.

Необходимо обратиться в рабиологический кабинет спортивно-реабилитационного центра на консультацию, после которой по мере необходимости он назначит антирабический курс прививок. Кабинет находится по адресу: проспект Манаса, 41. В воскресенье и праздничные дни дежурный медперсонал готов оказать квалифицированную помощь.

В центре напоминают, что необходимо избегать контакта с бездомными животными — это риск заражения бешенством. «При укусе, оцарапывании или ослюнении не откладывайте визит к врачу. Очень важно завершить назначенный антирабический курс, посещая врача в назначенные дни, и не пропускать ни одной прививки. Бешенство — неизлечимая болезнь. Всемирный день борьбы с бешенством отмечается 28 сентября», — добавили там.