13:12
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество

Бешенство. В 2025 году госпитализировано 16 пострадавших с укусами

За восемь месяцев этого года в Бишкеке по поводу укусов обратились 2 тысячи 318 пострадавших против 1 тысячи 926 в 2024-м. Об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, из общего числа укушенных дети до 14 лет составляют 34,4 процента, а 65,6 процента — подростки и взрослые. Наибольшее число пострадавших обратилось по поводу укусов собаками (1 тысяча 377 человек), из них неизвестными — 317 случаев (23 процента). Укусы и оцарапывание кошками зарегистрированы у 740 человек, из них неизвестными — 189 (25,5 процента).

За текущий период 2025 года госпитализировано 16 пострадавших с множественными укусами и опасной локализацией ран — в области головы, плеч, верхних конечностей, а также с отрывами верхней губы и пальца. С учетом тяжести клинического состояния всем пострадавшим оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, что привело к недопущению заболевания бешенством и предотвратило возможные осложнения.

Бешенство остается одним из самых опасных вирусных заболеваний, поражающих нервную систему человека и животных. Заболевание является смертельным как для животных, так и для людей. В Кыргызстане основными переносчиками вируса являются собаки и кошки, а также сельскохозяйственные животные, такие как крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы.

Заражение вирусом бешенства происходит при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки человека. Проявление первых признаков заболевания после укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным непредсказуемо.

Начальные симптомы при бешенстве чаще всего появляются через два-три месяца, но могут начаться через неделю или даже год. Вначале они напоминают обычную простуду с повышением температуры тела, общим недомоганием, а в месте укуса возникают покалывание, жжение или чувство онемения. После человек становится чрезмерно возбужденным, появляются галлюцинации, повышается слюноотделение, возникают рвота, гидрофобия, боязнь яркого света и громкого звука.

Профилактика бешенства — это только вакцинация.

При укусе, оцарапывании или ослюнении животными необходимо немедленно промыть место обильно под проточной водой с хозяйственным мылом, сделать повязку стерильным бинтом и немедленно обратиться к хирургу по месту жительства для получения первой медицинской помощи.

Необходимо обратиться в рабиологический кабинет спортивно-реабилитационного центра на консультацию, после которой по мере необходимости он назначит антирабический курс прививок. Кабинет находится по адресу: проспект Манаса, 41. В воскресенье и праздничные дни дежурный медперсонал готов оказать квалифицированную помощь.

В центре напоминают, что необходимо избегать контакта с бездомными животными — это риск заражения бешенством. «При укусе, оцарапывании или ослюнении не откладывайте визит к врачу. Очень важно завершить назначенный антирабический курс, посещая врача в назначенные дни, и не пропускать ни одной прививки. Бешенство — неизлечимая болезнь. Всемирный день борьбы с бешенством отмечается 28 сентября», — добавили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342599/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 20 миллионов сомов выделили в 2025 году на вакцину против гриппа
Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок
Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего
Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз
Более 14 миллионов детей не получили за свою жизнь ни одной прививки — ВОЗ
Депутат Госдумы предлагает вакцинировать всех мигрантов от менингококка
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
13:10
Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство иску...
12:55
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
12:53
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
12:41
Соцфонд за два месяца заработал 4,5 миллиарда от инвестирования средств ГНПФ
12:38
Астана, Бишкек и Ташкент определили обязательства по обеспечению попусков воды