В Бишкеке стартовали Дни турецкого кино

В кинотеатре «Ала-Тоо» состоялась торжественная церемония открытия Дней турецкого кино. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По ее данным, на открытии почетными гостями красной дорожки стали турецкие звезды — актрисы Дамла Сенмез, Йылдыз Чагры Атиксой, Эжем Сена Байыр и Дуйгу Мержан, а также актеры Барыш Кылыч и Аныл Алтан.

Напомним, с 4 по 8 сентября в Бишкеке проходит культурное мероприятие «Дни турецкого кино», направленное на укрепление кыргызско-турецких культурных связей и популяризацию турецкой кинематографии.