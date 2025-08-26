В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино с участием известных актеров

С 4 по 8 сентября в Бишкеке состоятся Дни турецкого кино. Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, на церемонии открытия состоится премьера художественного фильма «Один из дней, когда все умирают» — это официальный кандидат от Турции на премию «Оскар» 2025 года. Фильм представит его режиссер и исполнитель главной роли Мурат Фыратоглу.

Фото Минкультуры. В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино

На красной дорожке мероприятия появятся известные турецкие актеры и актрисы: Дамла Сонмез, Йылдыз Чагры Атиксой, Эжем Сена Байыр, Дуйгу Мержан, Барыш Кылыч и Аныл Алтан. Кроме того, зрители смогут встретиться с режиссерами и продюсерами представленных фильмов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма Турецкой Республики, Министерство культуры, информации и молодежной политики КР, Департамент кинематографии, посольство Турции в Кыргызстане и общественный фонд «Йерли Дюшюнже».

Отмечается, что мероприятие направленно на укрепление культурных связей между Турцией и Кыргызстаном.

Все показы пройдут в кинотеатре «Ала-Тоо», вход свободный.