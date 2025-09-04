В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения полностью обеспечены учителями

В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения обеспечены учителями на 100 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом департамента образования мэрии столицы Гульмира Акматова.
По ее словам, всех желающих даже не могут трудоустроить.
«Учителей не хватает только в школах с русским языком обучения. В прошлом году было 300 вакантных мест, но их наличие не означает, что уроки не проводились — другие педагоги замещали. В середине сентября получим точные данные по нехватке педкадров», — сказала Гульмира Акматова.
Главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова также прокомментировала процесс увольнения учителей.
«На конец прошлого учебного года по республике не хватало более 900 педагогов, особенно по русскому языку, физике, истории и другим предметам. Это жизнь, учитель, как любой другой человек, ищет лучшее место работы, переходит из одной школы в другую и так далее. Опыт прошлых лет показывает, что педагоги возвращаются не только к 1 сентября, но и в течение целого учебного года. В этом году в школы прибудет более 1,2 тысячи молодых специалистов, и в какой-то мере решится вопрос вакансий. Статданные по комплектованию соберем в середине сентября», — отметила она.
Ранее стало известно, что в бишкекской школе № 44 за месяц до начала учебного года уволилось 11 учителей, а в столичной школе № 37 за лето ушло 15 педагогов.
Всего в школах по стране работает более 93 тысяч учителей.