В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения полностью обеспечены учителями

В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения обеспечены учителями на 100 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом департамента образования мэрии столицы Гульмира Акматова.

По ее словам, всех желающих даже не могут трудоустроить.

«Учителей не хватает только в школах с русским языком обучения. В прошлом году было 300 вакантных мест, но их наличие не означает, что уроки не проводились — другие педагоги замещали. В середине сентября получим точные данные по нехватке педкадров», — сказала Гульмира Акматова.

Главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова также прокомментировала процесс увольнения учителей.

Читайте по теме Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос

«На конец прошлого учебного года по республике не хватало более 900 педагогов, особенно по русскому языку, физике, истории и другим предметам. Это жизнь, учитель, как любой другой человек, ищет лучшее место работы, переходит из одной школы в другую и так далее. Опыт прошлых лет показывает, что педагоги возвращаются не только к 1 сентября, но и в течение целого учебного года. В этом году в школы прибудет более 1,2 тысячи молодых специалистов, и в какой-то мере решится вопрос вакансий. Статданные по комплектованию соберем в середине сентября», — отметила она.

Ранее стало известно, что в бишкекской школе № 44 за месяц до начала учебного года уволилось 11 учителей, а в столичной школе № 37 за лето ушло 15 педагогов.

Всего в школах по стране работает более 93 тысяч учителей.