Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала.

31 августа депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев на одном из ресурсов опубликовал статью под заголовком «Одинокие А.Жапаров и С.Жээнбеков. День независимости в Жалал-Абаде».

В статье он отметил, что раньше, когда Акылбек Жапаров был главой кабинета министров его прибытие на подобные мероприятия сопровождалось почетом — охрана, свита, реакция коллег. А теперь он шел по площади один, «никто его не встречал, не вздрагивал, не подбегал...Никто не заискивал, не лез, не проталкивался быть удостоенным чести с ним поздароваться» (стилистика и орфография автора сохранена — прим.24kg).

Вероятно, депутат хотел таким незатейливым образом проиллюстрировать мысль о «природе власти», которая является не вечным качеством личности, а всего лишь социальной функцией. Поэтому, вполне логично, что как только полномочия прекращаются, меняется и окружение и отношение в обществе. Сама эта сентенция новизной не отличается, но подача и форма, используемая автором Акылбека Жапарова обидела.

Фото фото из интернета. Акылбек Жапаров

И такая реакция тоже вполне логична и обьяснима. Как пример, пусть и для философски верной мысли, Медербек Алиев взял живого и действующего политика и поэтому буквально каждое слово текста, каждая метафора и сравнение было воспринято Акылбеком Жапаровым, как укол, намек на деградацию статуса. Бывший глава кабинета министров обиду не проглотил и ответил Алиеву большим постом на свой странице в Facebook.

Медербек Алиев молчать не стал и ответил Жапарову тоже через социальные сети на кыргызском языке. Алиев подчеркнул, что смысл его статьи был не в том, чтобы задеть Акылбека Жапарова лично. «Уважаемый господин Акылбек, статья была не о вас, а о природе власти. Когда человек у власти вокруг него много льстецов, подхалимов, но как только он уходит из власти о нем забывают. Никто о вас не вспомнит. Это горькая правда».

Фото фото из интернета. Медербек Алиев

Необходимо отметить, что у этого поста было два варианта. Первый вариант содержал обвинения Жапарова в коррупции. В частности, Алиев упоминал «отель «Дамас», 200 миллионов долларов в год, незаконные земли». Чуть позже пост был «подчищен» и все обвинения в коррупции удалены.

Но «концовка» осталась: " Если хотите сравнить наши пути в политике, я готов. Давайте обсуждать, доводить до суда, рассматривать в суде. Такие политики, как вы, 30 лет развращали и разрушали государство и довели его до такого состояния!".