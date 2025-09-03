В городе Ош построят новый мавзолей на могилах Алимбека датки и Курманжан датки

В Оше началось строительство нового мавзолея на могилах Алимбека датки и Курманжан датки. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Сегодня мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил могилы Алимбека датки и Курманжан датки на кладбище Сары-мазар. Он встретился с представителями религиозных общин и потомками великих личностей, на кладбище совершили церемонию и прочитали Коран.
Власти города также обсудили проект нового мавзолея, строительство которого началось сегодня. Помимо этого, планируется ремонт входа на кладбище.