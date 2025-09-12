Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Алымбеку датке в селе Гульча

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии возложения венка к памятнику выдающемуся государственному и политическому деятелю XIX века Алымбеку датке в селе Гульча Алайского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Мероприятие состоялось в честь 225-летия Алымбека датки — яркой исторической личности, сыгравшей значительную роль в укреплении государственности и консолидации кыргызского народа.

Главу государства в селе Гульча торжественно встретили 40 воинов кырк чоро, а также акыны-импровизаторы. Он ознакомился с выставкой, где представлены экспонаты национальной культуры, элементы традиционного быта и образцы современного творчества мастеров.

Садыр Жапаров также посетил историческую экспозицию, отражающую богатое наследие государственного деятеля, его военную, дипломатическую и просветительскую деятельность. На выставке представлены редкие исторические материалы, в том числе карта Кокандского ханства, семейные реликвии потомков Алымбека датки, а также уникальные фотографии начала XX века французского исследователя Поля Пеллио.

В ходе мероприятия в парке имени Алымбека датки президент возложил цветы к памятнику. Церемония прошла в сопровождении почетного караула Национальной гвардии.

В завершение мероприятия в память о великом соотечественнике произведен трехкратный оружейный залп.