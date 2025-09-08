В Алае отпразднуют 225-летие Алымбека датки. Победитель айтыша получит квартиру

Международный айтыш кыргызских и казахских акынов-импровизаторов, посвященный 225-летию государственного и общественного деятеля Алымбека датки, пройдет в КР. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что конкурс направлен на увековечение памяти выдающегося государственного деятеля, популяризацию его жизни и деятельности, а также на развитие древнего искусства айтыш, духовное воспитание общества и сохранение культурных традиций.

Призовой фонд составляет 6 миллионов сомов.

Отборочный тур начнется 11 сентября в доме культуры Алайского района (село Гульча). Финал состоится 12 сентября.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе полномочного представителя президента в Ошской области, программа праздника также включает театрализованные представления, гала-концерт, международный конкурс акынов-импровизаторов «Айтыш», национальные игры и выставки-ярмарки. В рамках мероприятия для гостей на джайлоо Калама в айыльном аймаке Тилектеш установят 160 юрт.

В полпредстве добавили, что в международном конкурсе айтыш примут участие акыны из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Китая. Победитель получит однокомнатную квартиру в Оше.

Особое внимание будет уделено конным соревнованиям — победители аламан байге, кунан чабыш и жорго салыш получат автомобили.

Также зрители смогут увидеть традиционные состязания — охоту с хищными птицами (салбуурун), кыргызскую борьбу алыш курош, а также игры ордо и тогуз коргоол.

Торжества завершатся гала-концертом и праздничным фейерверком. Отмечается, что финансирование праздника осуществляется за счет средств Стабилизационного фонда КР.

Алымбек датка (родился примерно в 1799 или 1800 году) — крупный кокандский политический деятель XIX века. В 27 лет приглашен Мадали-ханом на службу в Коканд, где сделал карьеру государственного деятеля и получил почетное звание датка (справедливый правитель).

Участвовал практически во всех значимых событиях 1827-1862 годов. Был правителем Андижанского вилайета, в период управления которым перенес свою ставку в Ош, что существенно повысило статус города. Также стал визирем Кокандского ханства, а затем организатором крупного восстания, которое устроил в 1860-м, будучи обвиненным перед ханом в отказе сражения с Россией.

Убит дворцовыми заговорщиками Кокандского ханства в 1862 году.