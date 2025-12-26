01:19
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

В Коканде показали спектакль «Курманджан» Ошского национального драмтеатра

Ошский национальный драматический театр имени С.Ибраимова в рамках гастрольной поездки представил в историческом городе Коканде (Узбекистан) новую постановку — спектакль «Курманджан». Об этом сообщили в Минкультуры.

Творческую группу под руководством художественного руководителя театра Уланмырзы Карыпбаева тепло встретили коллеги из Кокандского музыкально-драматического театра во главе с главным режиссером Дильшаном Ахмедалиевым. Гостей приветствовали в праздничной атмосфере с песнями и музыкой.

По словам Уланмырзы Карыпбаева, гастроли с постановкой по произведению народного поэта Кыргызстана Сооронбая Жусуева имеют особое значение. Он подчеркнул, что искусство не знает границ, а сильные произведения одинаково трогают зрителей независимо от национальности.

В ходе встречи представители кыргызского и узбекского театров отметили важность дальнейшего укрепления культурных связей и расширения творческого сотрудничества.

Зрители Коканда тепло приняли спектакль «Курманджан», посвященный жизни и подвигу выдающейся исторической личности — Курманджан датки, отметив эмоциональную глубину и высокое художественное исполнение постановки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356283/
просмотров: 600
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», детские шоу и кинопремьеры
Афиша Бишкека на неделю: новогодние представления, выставка кукол и «Щелкунчик»
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: российские артисты, кинопремьеры и выставки
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открывает сезон на большой сцене
В Нарыне музыкально-драматическому театру вернули земельный участок
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 декабря, пятница
23:38
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
23:16
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах
23:05
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
22:45
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
22:33
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор