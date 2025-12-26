В Коканде показали спектакль «Курманджан» Ошского национального драмтеатра

Ошский национальный драматический театр имени С.Ибраимова в рамках гастрольной поездки представил в историческом городе Коканде (Узбекистан) новую постановку — спектакль «Курманджан». Об этом сообщили в Минкультуры.

Творческую группу под руководством художественного руководителя театра Уланмырзы Карыпбаева тепло встретили коллеги из Кокандского музыкально-драматического театра во главе с главным режиссером Дильшаном Ахмедалиевым. Гостей приветствовали в праздничной атмосфере с песнями и музыкой.

По словам Уланмырзы Карыпбаева, гастроли с постановкой по произведению народного поэта Кыргызстана Сооронбая Жусуева имеют особое значение. Он подчеркнул, что искусство не знает границ, а сильные произведения одинаково трогают зрителей независимо от национальности.

В ходе встречи представители кыргызского и узбекского театров отметили важность дальнейшего укрепления культурных связей и расширения творческого сотрудничества.

Зрители Коканда тепло приняли спектакль «Курманджан», посвященный жизни и подвигу выдающейся исторической личности — Курманджан датки, отметив эмоциональную глубину и высокое художественное исполнение постановки.