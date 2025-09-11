Горы Алая превратились в арену праздника: этногородок к юбилею Алымбека датки

На джайлоо Калама в Алайском районе торжественно стартовали мероприятия, посвященные 225-летию Алымбека датки. В честь юбилея здесь развернулся настоящий этногородок. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в Ошской области.

На высокогорном плато установили более 170 юрт, проходят отборочные туры по национальным играм.

Глава области Эльчибек Джантаев наблюдал за состязаниями по ордо, тогуз коргоолу, алышу и салбуруун, пожелал участникам удачи.

Финальные соревнования продолжатся 12 сентября.