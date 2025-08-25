09:06
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки

В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

из архива
Фото из архива. Алымбек Датка

Уточняется, что глава ведомства Мирбек Мамбеталиев совместно с акимом Алайского района Чынгызом Бапаевым на месте обсудил подготовку к торжественному мероприятию, посвященному 225-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Кокандского ханства, исторической личности Алымбека Датки, которое состоится в сентябре на стадионе в Алайском районе.

Напомним, согласно постановлению кабинета министров, эта дата включена в перечень юбилейных мероприятий общенационального значения.

В городе Оше в честь его переименована улица Ленина.

Алымбек Датка (родился примерно в 1799 или 1800 годах) — крупный кокандский политический деятель XIX века.

В 27 лет был приглашен Мадали-ханом на службу в Коканд, где сделал карьеру государственного деятеля и получил почетное звание датка (справедливый правитель).

Участвовал практически во всех значимых событиях 1827–1862 годов. Был правителем Андижанского вилайета, в период управления которым перенес свою ставку в Ош, что существенно повысило статус города. Также стал визирем Кокандского ханства, а затем организатором крупного восстания, которое устроил в 1860 году, будучи обвиненным перед ханом в отказе сражения с Россией.

Убит дворцовыми заговорщиками Кокандского ханства в 1862 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340751/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК просят праправнуку Алымбека датки и Курманджан датки выдать гражданство КР
Алымбек датканын 220 жылдык маарекеси ноябрда белгиленет
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в&nbsp;Оше Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
25 августа, понедельник
09:05
Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников
08:47
В селе Кара-Кульджа построят новую школу на 275 ученических мест
08:30
В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки
08:22
Девушка упала с четвертого этажа ЦУМ-2: в торговом центре прокомментировали ЧП
08:18
В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки